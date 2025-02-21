Польша не отправит войска на Украину: правительство объявляет о новой стратегии безопасности Юлия ЧелкановаВ свете продолжающегося конфликта в Украине правительство Польши приняло решение не отправлять свои войска для участия в военных действиях.
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