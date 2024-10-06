Американцы и израильтяне планируют перебросить образцы иранских гиперзвуковых и баллистических ракет на Украину, в зону, подконтрольную ВСУ, в качестве доказательства поставок Тегераном Москве современных ракетных комплексов с последующим предоставлением «доказательств» применения иранских ракет Россией на Украине для ужесточения санкций против этих двух стран.