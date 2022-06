Скриншот известного мема из гугл-картинок oглянуться (обернуться) - to turn around (для того,) чтобы - (in order) to или (so as) to посмотреть (чтобы увидеть) - to see частица "ли" (когда надо задать косвенный вопрос вида "было ЛИ") - whether Грамматика (времена) Если оба действия в прошлом, и одно раньше другого, то более раннее в past perfect (2), а то, которое ближе всего нам во времени - в past simple (3).