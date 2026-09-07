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Zero Hedge

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Zelensky Expects War To Continue Through Winter, As Witkoff-Kushner Deliver 'Upbeat Assessment' From Putin Meeting

Zelensky Expects War To Continue Through Winter, As Witkoff-Kushner Deliver 'Upbeat Assessment' From Putin Meeting

Zelensky Expects War To Continue Through Winter, As Witkoff-Kushner Deliver 'Upbeat Assessment' From Putin Meeting Despite Trump envoys Steve Witkoff and Jared Kushner having delivered 'upbeat assessments' (per AFP) to Kiev after meeting with President Putin in Moscow over the weekend, Ukrainian President Zelensky has told his citizenry to prepare for a brutal winter, as the war is set to continue through this period.

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