Мадуро назвал наркотики, Маска и власти США виновными в беспорядках в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении к сторонникам с балкона президентского дворца заявил, что виновником беспорядков, вспыхнувших в стране после оглашения результатов президентских выборов, был американский миллиардер Илон Маск.
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