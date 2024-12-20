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Нефть Brent может уйти к $70,6 – 70,7 за баррель

Нефть Brent может уйти к $70,6 – 70,7 за баррель

Цена на нефть марки Brent вчера опустилась на 0,4% и закрылась на отметке чуть выше $72,8/б. Цена снижается уже 4 сессии подряд и если сегодняшний день Brent закроет в отрицательной зоне, то мы получим полноценную безкоррекционную “медвежью” неделю.

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