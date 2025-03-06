Минусовая температура на Урале сохранится до следующей недели

В ближайшие несколько дней среднесуточная температура в Свердловской области будет отрицательной. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», регион остается в умеренно-холодной воздушной массе.
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