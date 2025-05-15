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Причины, по которым на самом деле опасно рвать сирень

Причины, по которым на самом деле опасно рвать сирень

Причины, по которым на самом деле опасно рвать сирень Алёна ЮрьеваС приходом весны и цветением сирени во многих дворах, парках и скверах люди стремятся сорвать веточку-другую — для букета домой, чтобы насладиться ароматом или просто ради удовольствия.

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