Медведчук: после переговоров в Стамбуле петля на шее Зеленского затягивается

Состоявшиеся в Стамбуле переговоры российской и украинской делегаций после неудавшейся попытки их срыва Владимиром Зеленским «затягивают петлю на его шее», заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.