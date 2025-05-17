Медведчук: после переговоров в Стамбуле петля на шее Зеленского затягивается

Состоявшиеся в Стамбуле переговоры российской и украинской делегаций после неудавшейся попытки их срыва Владимиром Зеленским «затягивают петлю на его шее», заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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