Пропорции счастья

17 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Всё правильно, но почему "разговаривать на родном диалекте"? Диалект - только часть языка.Самые нелепые и о...
  • Павел Александрович
    Прошу уточнений по рецепту: 1". Цитрусовый паштет из утки." Какой ликер нужно применять? • Добавить сливки, ликёр и ...5 рецептов паштет...
  • вячеслав иманов
    и чем плохи эти законы?10 самых странных...

Пиво можно не только пить: 7 способов нетрадиционного использования напитка

Пиво можно не только пить: 7 способов нетрадиционного использования напитка

Редко какая вечеринка, пикник или просмотр футбольного матча в компании друзей обходятся без пива. Для таких случаев пенный напиток традиционно покупается в больших количествах и бывает, что после мероприятия остается недопитая банка или бутылка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх