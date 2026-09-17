Голосование в приграничных регионах, ДЭГ и "большая киберагрессия" на ресурсы ЦИК: Памфилова – о выборах 2026-го

Парламентские выборы, которые пройдут в России 18–20 сентября, отличаются от предыдущих тем, что в них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии, указала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, докладывая о готовности избирательной системы к выборам в единый день голосования.
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