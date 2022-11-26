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На Кубе почтили память Фиделя Кастро

На Кубе почтили память Фиделя Кастро

На Кубе около 1,5 тыс. студентов и представителей Союза молодых коммунистов приняли участие в памятном вечере в Гаване, посвященном шестой годовщине смерти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, ушедшего из жизни в 2016 году в возрасте 90 лет.

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