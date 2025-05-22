АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые ремонты на производственных объектах в Республике Татарстан

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на территории Республики Татарстан. Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта был выполнен во время плановой остановки одного магистрального нефтепровода (МН) и четырех магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП).