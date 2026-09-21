«Ценой собственной жизни»: в зоне СВО щенок закрыл собой бойцов от дрона

Щенок по кличке Джесси погибла во время атаки на позиции российских военнослужащих, сбив вражеский оптоволоконный дрон.
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