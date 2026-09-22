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Царьград

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В Краснодаре жители десятков улиц остались без горячей воды до 27 сентября

В Краснодаре жители десятков улиц остались без горячей воды до 27 сентября

В Центральном округе Краснодара из-за замены запорной арматуры на сетях МЖК остановлена подача теплоносителя от ТЭЦ, что привело к отключению горячей воды в десятках многоквартирных домов, а также в больнице и других учреждениях.

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