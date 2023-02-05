45-летняя актриса Екатерина Климова рассказала об отношении к пластическим операциям

По мнению актрисы, изменения во внешности — это личное дело каждой женщины. Фото: Екатерина Климова/ Telegram 45-летняя актриса Екатерина Климова на фоне слухов об изменении внешности рассказала о том, как относится к пластическим операциям.
По мнению актрисы, изменения во внешности — это личное дело каждой женщины. Фото: Екатерина Климова/ Telegram 45-летняя актриса Екатерина Климова на фоне слухов об изменении внешности рассказала о том, как относится к пластическим операциям.
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