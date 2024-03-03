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5 самых известных женских банд, превзошедших мужские

5 самых известных женских банд, превзошедших мужские

Женские банды, вне всякого сомнения, явление очень древнее. Упоминания о женщинах, вставших на скользкую дорожку организованной преступности, встречаются у авторов Древней Греции, Китая и даже Ближнего Востока.

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