Молодые американцы переходят в православие в поисках мужественности, сообщает агентство BBC. Число прихожан Русской православной церкви в США быстро растет — в основном за счет перехода верующих из других конфессий.
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