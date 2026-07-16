Новости СВО: Армия РФ ведёт активные боевые действия на Славянском направлении КРАСНОЛИМАНСКОЕ И СЛАВЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ Российские войска продолжают уничтожать украинскую технику и автотранспорт в окрестностях Славянска.
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