ИТ-кампус «НЕЙМАРК» и ННГУ будут совместно готовить специалистов для микроэлектронной промышленности

Директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса НЕЙМАРК» Валерий Черепенников и ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов подписали соглашение о запуске совместной программы бакалавриата «Cопряженное проектирование программного и аппаратного обеспечения» в рамках стратегической сессии Министерства науки и высшего образования РФ «Формирование продуктовых проектов кампуса».