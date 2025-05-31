Железнодорожная катастрофа под Брянском унесла жизни не менее трех человек

Железнодорожная катастрофа под Брянском: все самые последние данные о жертвах и версии произошедшегоВечером 31 мая в 22:44 вблизи поселка Выгоничи Брянской области случилось обрушение автомобильного моста, предварительно связанное с разрушением опорных конструкций.
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