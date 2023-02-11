Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Радимов впечатлен «Спартаком»: «Страшновато становится. Тем приятнее будет «Зениту» выиграть чемпионат»

Радимов впечатлен «Спартаком»: «Страшновато становится. Тем приятнее будет «Зениту» выиграть чемпионат»

Владислав Радимов оценил игру «Спартака» в матчах Winline Зимнего кубка РПЛ. «Страшновато становится за такой «Спартак», он впечатляюще выглядит.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх