Чичерова: надеюсь, что иск ВФЛА в CAS рассмотрят по существу и примут справедливое решение

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова поделилась мнением насчёт обращения Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение World Athletics продлить отстранение российских спортсменов.
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