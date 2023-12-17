Сборное утверждение: производители предупредили о подорожании электроники

Производители бытовой техники предупредили о риске роста ее стоимости уже в следующем году. Причина — увеличение экосбора в два раза с 2024 года, а также норматива переработки для этой продукции с 15 до 25%.
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