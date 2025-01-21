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Землетрясение 5,2 в Чанаккале: власти успокаивают, негативных эффектов нет

Землетрясение 5,2 в Чанаккале: власти успокаивают, негативных эффектов нет

В турецкой провинции Чанаккале зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Сейсмологи отмечают, что эпицентр залегал на глубине восьми километров.

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