Стриминговый сервис Plex становится более социальным благодаря публичным профилям и отзывам

Стриминговый сервис Plex уже давно вышел за рамки своей первоначальной цели - быть домом для личных медиа - и предлагает более комплексное решение для обнаружения, потоковой передачи и обмена контентом между сервисами, включая собственные бесплатные ТВ и фильмы с поддержкой рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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