Стриминговый сервис Plex становится более социальным благодаря публичным профилям и отзывам

Стриминговый сервис Plex уже давно вышел за рамки своей первоначальной цели - быть домом для личных медиа - и предлагает более комплексное решение для обнаружения, потоковой передачи и обмена контентом между сервисами, включая собственные бесплатные ТВ и фильмы с поддержкой рекламы.