Medical Xpress: при отвлечениях мозг сам расставляет приоритеты

Новое исследование, о котором сообщил журнал Medical Xpress, показало, что рабочая память не просто теряет информацию во время отвлечений, а быстро перестраивается, сохраняя наиболее важные для изменившейся ситуации сведения.
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