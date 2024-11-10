Путин и Трамп уже обсудили возможное окончание войны на Украине, — Washington Post

Путин и Трамп уже обсудили возможное окончание войны на Украине, — Washington PostИздание пишет, что Трамп выразил обеспокоенность по поводу затрат американских налогоплательщиков на поддержку Украины и предположил, что мир может потребовать от Украины отказаться от некоторых территорий, например Крыма.