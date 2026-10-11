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Врач перечислила вредящие иммунитету продукты

Врач перечислила вредящие иммунитету продукты

Сахар и фаст-фуд негативно влияют на иммунную систему, особенно в холодный сезон. Об этом сообщила РИА Новости главврач Европейского Медицинского Центра (EMC) Розанна Гардашник.

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