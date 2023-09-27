МАРАФОН ´СТАРТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ´.

В рамках проведения областного профилактического марафона ´СТАРТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ!´ в нашем учреждении образования прошла выставка творческих работ воспитанников и родителей по направлениям:- дорожная безопасность- электробезопасность- пожарная безопасность- здоровый образ жизниВыставка работ направлена на формирование готовности у детей противостоя .