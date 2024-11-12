Турецкий аналитик: Трамп может инициировать частичное снятие санкций с России

Турецкий аналитик Энгин Озер в разговоре с российскими журналистами предположил, что новый президент США Дональд Трамп может использовать снятие санкций как важный элемент в переговорах с Россией о прекращении конфликта на Украине.
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