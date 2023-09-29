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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Динос Митоглу и Яннис Папапетру получили травмы перед Суперкубком Греции

Игроки «Панатинаикоса» Динос Митоглу и Яннис Папапетру выбыли из строя из-за травм. Митоглу во время недавней тренировки получил повреждение икроножной мышцы.

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