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Зачем Захару Прилепину понадобилось присоединять Узбекистан - взгляд из Узбекистана

Зачем Захару Прилепину понадобилось присоединять Узбекистан - взгляд из Узбекистана

Вести.UZ Захар Прилепин явно запутался в своих писательских метафорах и фантазиях. Он заявил, что следует срочно присоединить к России  бывшие советские республики, начиная с Узбекистана.

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Комментарии
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ВераВерная
Так поздно, батенька. Поезд давно ушёл.
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10 час.
ЛС
Лидия Санникова
Халявы не будет. Пусть сами себя обслуживают. А Прилепину меньше болтать глупостей...
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4 час.
МА
Мишка Анисимов
Да нахрен нужны все эти таджики, узбеки, киргизы и казахи. Своих переселить в Россию и заниматься своей страной. Придёт время сами попросятся.
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31 мин.

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