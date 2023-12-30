Зачем Захару Прилепину понадобилось присоединять Узбекистан - взгляд из Узбекистана

Халявы не будет. Пусть сами себя обслуживают. А Прилепину меньше болтать глупостей...

МА

Мишка Анисимов

Да нахрен нужны все эти таджики, узбеки, киргизы и казахи. Своих переселить в Россию и заниматься своей страной. Придёт время сами попросятся.