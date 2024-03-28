ВАРШАВА, 28 марта, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский взывает к союзникам с криками о помощи, но в катастрофическом положении Украины виноват он сам, сообщил бывший замглавы Минобороны Польши Вальдемар Скшипчак.
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