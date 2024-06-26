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НАША ЛОСИНКА

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Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Программу реализуют в парке «Ходынское поле» Москва отметит День молодежи 29 и 30 июня. Ожидается масштабная программа, к которой присоединяется делегации регионов-номинантов на премию «Молодёжная столица России» — 400 ребят из Омска, Красноярска, Владивостока и Мурманска.

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