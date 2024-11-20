Новая статья: Обзор смартфона HONOR X7c: крепкий орешек В этом году HONOR уже отстре...

Новая статья: Обзор смартфона HONOR X7c: крепкий орешекВ этом году HONOR уже отстрелялась всеми своими флагманами и субфлагманами, оставив на конец 2024-го недорогую, но тем не менее очень интересную модель бюджетного сегмента – с укрепленным корпусом и улучшенной влагозащитой.
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