Собственные 3-нм процессоры пропишутся в смартфонах Samsung не ранее 2024 года

По некоторым данным, в поколении смартфонов Galaxy S23, которое дебютирует в начале 2023 года, компания Samsung Electronics полностью откажется от использования процессоров Exynos собственной разработки в пользу 4-нм компонентов Qualcomm, которые будут выпускаться TSMC.
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