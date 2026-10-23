Европа приступила к обсуждению кандидатов для прямых переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта.
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ЕС активные участники конфликта как и США и так же в ответе. Однако они не готовы его завершать и к этому не стремятся их участие в переговорах нам не нужно!