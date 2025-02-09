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Культуромания

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Пейзаж Томаса Коула установил новый рекорд на аукционе Hudson River King

Пейзаж Томаса Коула установил новый рекорд на аукционе Hudson River King

Картина Томаса Коула «Гора Чокоруа, Нью-Гэмпшира» была продана за 1,6 миллиона долларов на аукционе Hudson River King, что стало самой высокой публичной ценой художника за последние 20 лет, сообщает artnet.

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