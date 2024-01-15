Эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке хуситов

Эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке, которую организовало правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), сообщает в соцсети X* американское центральное командование (CENTCOM).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии