Актриса Анна Семенович находится в больнице под капельницей

Певица и актриса Анна Семенович поделилась с поклонниками в социальных сетях своим заболеванием. После ощущения недомогания и измерения температуры, которая составила 37,5 градуса, звезда решила немедленно обратиться к врачу.
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