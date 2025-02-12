По «404-й» прилетела русская «ответка», которая ошеломила всю Украину

На Полтавщине озверевшие агенты СБУ кошмарят местных жителей в поисках русского корректировщика По военным и энергетическим объектам Украины во вторник нанесен, возможно, самый мощный удар дальнобойным высокоточным оружием.
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