По «404-й» прилетела русская «ответка», которая ошеломила всю Украину

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Малова то будет!
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8 час.
Анастасия Гончарова
пора уже и грязную свинью гасить!🐷🐽🐀
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8 час.
тимур чагалидзе
Свинорылого клоуна надо на висилицу отправить!
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2 час.
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