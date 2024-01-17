Американский генерал предрек полную победу России в украинском конфликте

Прекращение американской помощи Киеву уже приводит к кардинальным изменениям в пользу России. Об этом 16 января заявил бывший начальник штаба Армии США, генерал в отставке Джек Кин в интервью телеканалу Fox News.
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