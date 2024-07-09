Командир группы Су-30СМ: Украина будет использовать истребители F-16 для засад

Воздушные силы Украины могут использовать обещанные Западом истребители F-16 для создания засад. Об этом в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" рассказал командир специальной истребительной группы, использующей самолеты Су-30СМ.
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