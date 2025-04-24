Тулси Габбард передала в МВД США данные о подозреваемых в утечке секретов

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард передала в Министерство юстиции документы о подозреваемых в утечке секретной информации журналистам, включая данные о публикации WP о венесуэльской группировке.
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