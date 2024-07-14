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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Физкультурный досуг ´Во саду ли, в огороде´.

Физкультурный досуг ´Во саду ли, в огороде´.

Весело и увлекательно прошел физкультурный досуг ´Во саду ли, в огороде´. Приехав на автобусе к бабушке в деревню, дети в игровой форме упражнялись в умении группировать овощи, разделяя их по внешнему виду, развивали общую мелкую моторику, ловкость и быстроту .

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