Весело и увлекательно прошел физкультурный досуг ´Во саду ли, в огороде´. Приехав на автобусе к бабушке в деревню, дети в игровой форме упражнялись в умении группировать овощи, разделяя их по внешнему виду, развивали общую мелкую моторику, ловкость и быстроту .