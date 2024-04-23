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Царьград

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Выйдет ли Армения из ОДКБ? Пашинян решился дать ответ

Выйдет ли Армения из ОДКБ? Пашинян решился дать ответ

Премьер-министр республики допустил, что Армения выйдет из состава организации, так как ответа на ключевой вопрос у него нетГлава армянского правительства решил дать интервью британским СМИ.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Армянские боевики ещё в 70-х годах прошлого века взрывали в Москве поезда метро с ехавшими со смены рабочими ЗИЛа. Хотя РСФСР полностью содержала  Армению. Также за счет россиян были восстановлены разрушенные землетрясением города и поселки Армении. Правда ни одного доброго слова в ответ россияне не услышали. Почему-то они считают, что Россия всем должна.   И сейчас они нам союзниками быть и  не собирались. Они рассчитывают, что их кто-то также будет содержать за свой счет, как это 70-т лет делала Россия.  Ну и флаг им в руки. Пусть надеются на французского петуха. Пусть он их содержит, кормит и защищает.   А вот хотя бы Сочи от их засилья  зачистить не мешает.
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