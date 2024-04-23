Выйдет ли Армения из ОДКБ? Пашинян решился дать ответ

АЛ

Александр Лагуткин

Армянские боевики ещё в 70-х годах прошлого века взрывали в Москве поезда метро с ехавшими со смены рабочими ЗИЛа. Хотя РСФСР полностью содержала Армению. Также за счет россиян были восстановлены разрушенные землетрясением города и поселки Армении. Правда ни одного доброго слова в ответ россияне не услышали. Почему-то они считают, что Россия всем должна. И сейчас они нам союзниками быть и не собирались. Они рассчитывают, что их кто-то также будет содержать за свой счет, как это 70-т лет делала Россия. Ну и флаг им в руки. Пусть надеются на французского петуха. Пусть он их содержит, кормит и защищает. А вот хотя бы Сочи от их засилья зачистить не мешает.