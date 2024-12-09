15 бесподобных рецептов канапе на Новый год 2025

Аккуратные и аппетитные канапе сделают твой праздничный стол очень разнообразным. Однако в год Зеленой Змеи не рекомендуется использовать много колбас и копченостей, поэтому мы предлагаем альтернативные рецепты.
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