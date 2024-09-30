#Сводка на утро 30 сентября 2024 года ▪ Всю ночью вражеские ресурсы сообщали о работе наших ударных БПЛА, основной целью которых стал столичный регион противника.
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#Сводка на утро 30 сентября 2024 года ▪ Всю ночью вражеские ресурсы сообщали о работе наших ударных БПЛА, основной целью которых стал столичный регион противника.
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