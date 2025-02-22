Рейд по поиску нелегалов проведут 22 февраля в Ленобласти

Также будет проведена работа по пресечения незаконного оборота запрещенных предметов и веществ Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о запланированном на сегодня, 22 февраля оперативно-профилактическом мероприятии по выявлению граждан, незаконно находящихся на территории России, а также о проведении работы по пресечению оборота запрещенных предметов и веществ.